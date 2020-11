Urbino, minacce e provocazioni anche ai custodi: lite furiosa tra studenti ai Collegi sedata solo dall'arrivo della polizia

URBINO - Il personale della Squadra Volante della Polizia di Stato di Urbino è intervenuto, la sera scorsa, ai college di Urbino per sedare una lite per futili motivi tra alcuni universitari che facevano la voce grossa attraverso minacce, provocazioni e qualche violento ceffone importunando i propri coetanei e, soprattutto, i custodi notturni che non sono riusciti a riportare a miti consigli i giovani tanto da richiedere l’azione degli agenti di Polizia.

LEGGI ANCHE: Covid, gli effetti del dpcm sulle escort: ecco le "red zone" del sesso in Italia dopo le misure restrittive. Nelle Marche anche +20%



Tensione ai collegi dove, in tutto il 2020, si era invece segnalato dai vertici Erdis un comportamento pressoché impeccabile degli ospiti in relazione alle norme anti-Covid. Con ogni probabilità ora verranno presi dei provvedimenti disciplinari contro gli studenti, rei di condotte non certo consone al vivere civile e quotidiano dei college in cui sono rimasti circa 700 ragazzi, per la maggior parte ventenni, e dove il rispetto per il prossimo (specialmente in questo complicato periodo di isolamento e lontananza forzata dalle famiglie) deve essere la prima regola.



Se i dispositivi e le ordinanze contro il giovedì sera stanno dando frutti ottimali, ora l’attenzione è focalizzata all’interno dei college perchè dopo le 22 i ragazzi non possono spostarsi per la città ducale e controllarli tutti durante la notte perché si evitino assembramenti è davvero un problema non di poco conto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA