Ladri in casa per la terza volta, la proprietaria: «Non c'è più nulla da rubare»

URBINO - Non c’è pace. I ladri sono tornati nelle zone di Canavaccio e Trasanni, soprattutto andando a colpire appartamenti di case isolate, prospicienti alla campagna. E’ il caso della signora residente a San Marino di Urbino, borgo poco distante da Canavaccio. «E’ la terza volta che ricevo la visita dei delinquenti. Non ho più nulla ma insistono mettendomi la casa a soqquadro come se fosse passato un ciclone. Cosa mi hanno preso? Solo danni e di una certa entità». Camera da letto sottosopra, via le lenzuola, rivoltati i materassi, aperti gli armadi con i vestiti sul pavimento, rovesciati i cassetti del comò, girati i quadri… Stesso sconvolgimento delle altre stanze. Una desolazione. «Adesso non mi rimane che attaccare un biglietto grande come un manifesto – aggiunge la signora – “E’ la terza volta che venite a ripulirmi, non ho più nulla da poter rubare».