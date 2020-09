«Avete notizie di Kevin?» Anche "Chi l'ha visto" alla ricerca del 21enne scomparso da giorni

URBINO - Dopo la segnalazione lanciata da Chi l’ha visto? la scomparsa di Kevin, 21 anni, è stata rilanciata dai social che raccolgono la forte apprensione di tanti. Il ragazzo vive a Urbino e lavora in un agriturismo della zona da poco più di una settimana. Lunedì 21 settembre, intorno alle 19:45, si è allontanato dalla struttura presso la quale è ospite da qualche anno.



Sarebbe dovuto rientrare intorno alle 22:30, ma così non è stato e di lui, da quel momento, non si sono avute più notizie nonostante l’allarme sia scattato tempestivamente. Kevin ha con sé documenti e cellulare, che però fin dai primi tentativi di chiamarlo risulta spento. Ciò che aggrava l’allarme e la preoccupazione è il fatto che il 21enne non ha con sé i farmaci che deve assumere per la sua terapia quotidiana. Chi gli è vicino racconta che Kevin sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe avere bisogno di aiuto. Il ragazzo al momento della scomparsa indossava gli orecchini come nella fotografia diramata per permettere a chiunque lo incontrasse di riconoscerlo e segnalarne immediatamente la presenza .

© RIPRODUZIONE RISERVATA