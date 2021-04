Tremendo frontale con quattro feriti: un uomo e una bambina soccorsi d'urgenza con l'eliambulanza

URBINO - Tremendo frontale questa mattina tra due auto: quattro le persone ferite, di cui due in modo abbastanza serio. È stato infatti necessario un doppio intervento dell'eliambulanza per portare una bimba all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona ed un uomo a quello regionale di Torrette.

Coronavirus, 272 nuovi positivi nelle Marche: i numeri frenano, ma ecco dove il contagio corre/ La mappa dell'epidemia

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Choc a Macerata, in un laghetto trovato il cadavere di una donna. In... MONTELABBATE Dichiara un affitto che non paga più: la furbetta del reddito...

Lo schianto è avvenuto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione intorno a mezzogiorno sulla Provinciale 423, nel territorio di Urbino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Due persone sono state portate in ambulanza all'ospedale di Urbino, ma per un uomo ed una bambina sono stati necessari i viaggi degli elicotteri verso Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA