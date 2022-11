Travolta mentre attraversa sulle strisce pedonali: grave una giovane donna incinta, arriva l'eliambulanza

URBINO - Grave incidente stradale questa mattina a Urbino. Una giovane donna incinta è stata travolta da un'auto sulle strisce pedonali. L'investimento è avvenuto intorno alle 9 in via Guido da Montefeltro, nella zona dell'ospedale. La donna, urtata da una Mercedes che procedeva verso il centro cittadino, è caduta pesantemente sull'asfalto riportando un trauma cranico.

Condizioni rese più preoccupanti dal suo evidente stato di gravidanza. Sul posto è giunta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco di Urbino, che stava rientrando in sede da un precedente intervento e ha allertato il soccorso del 118. Il personale sanitario sopraggiunto ha subito chiesto l'intervento dell'elisoccorso. La donna incinta è stata portata dall'ambulanza al campo sportivo di Urbino dove è atterrato Icaro per il trasporto all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. I rilievi dell'incidente sono stati svolti dalla polizia locale di Urbino. Ai primi soccorritori, il conducente dell'auto ha dichiarato di non aver visto la donna attraversare la strada.