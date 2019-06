Hashish ed ecstasy: preso uno dei fornitori degli universitari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - La Polizia di Urbino ha arrestato un rgazzo di 23 anni sospettato di rifornire di sostanze stupefacenti gli altri studenti dell’Università di Urbino.Gli agenti del Commissariato si sono presentati presso la dimora del giovane, trovandolo in possesso di circa 50 grammi di hashish, già suddiviso in dosi pronte per la vendita, di alcune pasticche extasy e di una ingente somma di denaro, sequestrata con lo stupefacente perché ritenuta provento dello spaccio.Il giovane, pertanto, veniva tratto in arresto e condotto davanti ai giudici del Tribunale di Urbino, che oltre a convalidare l’arresto, applicavano nei sui confronti anche una misura cautelare, richiesta dalla Procura della Repubblica.