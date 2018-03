Giovane coppia dello spaccio sorpresa con la marijuana e i soldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Giovanissima coppia dello spaccio arrestata dalla Polizia a Rimini con 780 grammi di marijuana e 3mila euro in contanti. Gli Agenti del Commissariato, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto del traffico di stupefacenti destinati soprattutto ai più giovani delle zone di Urbino, Isola del Piano e Fossombrone, acquisivano elementi a carico di un 23enne e della di lui fidanzata 22enne, entrambi urbinati, sospettati di essere al centro di un’attività di spaccio. I poliziotti, ritenendo che stessero per movimentare della droga, effettuavano una perquisizione presso la loro abitazione rinvenendo 780 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, 3000 euro in contanti ritenuti essere provento dello spaccio, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento. Sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.