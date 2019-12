Gaffe alla cena Area Vasta, i centro tavola non erano regali di Natale: «Riportate quei vasi»

URBINO - A Natale puoi. Come dice il ritornello della canzone. Solo che diversi dipendenti dell’Area vasta 1, durante la consueta cena di Natale voluta dal direttore Romeo Magnoni, l’hanno evidentemente interpretata troppo alla lettera portandosi via dal ristorante svariati vasetti “centrotavola” che ornavano la sala. Un equivoco - probabilmente pensavano che fosse un regalo - che ha costretto la direzione a una comunicazione urgente: riconsegnateli al più presto, sono di proprietà del ristorante (che non l’ha presa bene). Un peccato vista l’impeccabile organizzazione della serata con tanto di barzellettiere.

