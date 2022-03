Proprietari assenti, raffica di furti in casa vicino al centro storico: ​rubati oggetti d'oro e denaro

URBINO - Preoccupazione a Urbino per i furti in appartamento che sono stati segnalati ieri , in prossimità del centro storico. S u alcuni tentativi , almeno due sono andati a segno nel pomeriggio .

Hanno avuto luogo quando, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, i malviventi sono entra ti in azione a colpo sicuro. I ladri, dopo aver accertato che gli occupanti si stavano allontanando dalle proprie abitazioni, hanno agito indisturbati.

Sembrerebbe che abbiano forzato alcuni infissi e s iano entrati in casa mettendo a soqquadro gli appartamenti per poi scappare con una refurtiva dal valore calcolato in diverse migliaia di euro. Con l’allarme dei proprietari, una volta rientrati in casa, sono intervenuti immediatamente i c arabinieri della locale stazione per dare inizio alle indagini e per raccogliere alcune testimonianze di vicini e residenti.

Al momento del sopralluogo i proprietari sta vano ancora facendo la ricognizione de gli oggetti d’oro e de l denaro sottratto dalle due abitazioni.

