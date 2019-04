I fratelli imbrattatori chiedono scusa. Il pm: «Ormai è troppo tardi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Erano stati denunciati a marzo del 2018 per aver imbrattato il centro storico di Urbino, un’auto delle Poste e i cassonetti dell’immondizia con bombolette spray. Ieri, i due fratelli campani si sono scusati con il Comune e si sono offerti di risarcire i danni con lavori di pubblica utilità. Nella prima udienza davanti al giudice di pace - come riporta il Ducato - in cui si discuteva soltanto dell’imbrattamento dei beni mobili, il pubblico ministero Catia Letizi ha giudicato tardiva la loro offerta: le scuse sarebbero dovute arrivare prima dell’inizio del processo.