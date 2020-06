Un folto gruppo di cinghiali con madre e padre davanti a tutti a passeggio davanti all'ospedale di Urbino

URBINO - Non è la prima volta nelle Marche e in particolar modo nella provincia di Pesaro Urbino che gli animali facciano capolino in zone nuove, prima mai sondate. E così nella notte ecco che un gruppo di cinghiali con a capo più grandi hanno fatto capolino davanti al nosocomio di Urbino.



Dopo le segnalazioni degli scorsi giorni un altro gruppo di cinghiali, madre padre e un nutrito gruppo di figli, è stato avvistato e filmato ieri sera davanti all'ospedale di Urbino. Tornano attuali quindi le richieste dell'opposizione all'amministrazione comunale per un rapido intervento. Ricordiamo che nei giorni scorsi diversi cinghiali, causa lockdown, si erano spinti fino alle abitazioni del centro. Con quella di ieri sera, con le strade di nuovo popolate dal traffico, si è andati a un livello successivo di allerta. © RIPRODUZIONE RISERVATA