Chiede il patrocino gratuito ma ha redditi per mezzo milione: evasore totale nei guai per la vendita di auto usate in nero

URBINO - Chiede il patrocino gratuito ma ha redditi per mezzo milione: la Finanza lo indaga anche per traffico di auto usate. E' successo a Urbino, dove la segnalazione del Giudice di pace nei confronti di un 40enne e sfociata nell'indagine che portato la Finanza ad denunciarlo come evasore totale.

Alessandro, meccanico di 57 anni, muore nello schianto in scooter: «Tragedia annunciata»

Un quarantenne di Urbino, che aveva tentato di ottenere indebitamente il gratuito patrocinio a spese dello Stato, omettendo di dichiarare, nell’istanza presentata, redditi derivanti da un’attività imprenditoriale svolta “in nero” con redditi oltre i 500mila euro, è stato denunciato dalla Finanza di Urbino. L’indagine è partita dalla segnalazione del Giudice di Pace che aveva ricevuto l’istanza da parte dell’uomo finalizzata all’ammissione al beneficio del patrocinio legale a spese dello Stato che può essere riconosciuto qualora sussistano in capo al richiedente determinate condizioni reddituali e patrimoniali. La Procura di Urbino disponeva approfondimenti mediante la Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza dell’ufficio giudiziario feltresco. Gli accertamenti di natura reddituale e patrimoniale svolti rilevavano in prima battuta che l’uomo aveva presentato un’istanza contenente dichiarazioni non rispondenti alla sua reale situazione economica e che gli avevano permesso di ottenere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio dello Stato nell’ambito del procedimento penale che lo vedeva indagato. Nello specifico la discordanza tra il reddito familiare dichiarato dall’istante e quello risultante dalle banche dati in uso alla Finanza determinava il superamento del limite per l’ammissione al beneficio. Inoltre gli ulteriori approfondimenti svolti dal personale della Sezione di polizia giudiziaria G. di F. della Procura di Urbino permettevano di far emergere altre anomalie in relazione alle fonti di reddito dell’istante. Quest’ultimo infatti, in un lasso di tempo alquanto ristretto, risultava essersi intestatario numerose autovetture (24 solo nel 2017) poco prima che le stesse cessassero la circolazione in Italia per avvenuta “esportazione”. Tale circostanza ingenerava nei finanzieri il sospetto che l’indagato potesse svolgere “in nero” un’attività di commercio di autovetture usate. Alla luce di queste emergenze investigative la Procura di Urbino delegava ulteriori accertamenti alla Compagnia Guardia di Finanza di Urbino, accertamenti che, al loro esito, fornivano elementi di riscontro all’originaria ipotesi dello svolgimento di un’attività commerciale “in nero” da parte dell’indagato che risultava qualificarlo nei confronti del fisco come evasore totale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA