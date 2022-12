Urbino, al bar o al ristorante invece che in ufficio: denunciati 8 furbetti del cartellino. Nei guai anche chi doveva controllare

URBINO - Andavano al ristorante o al bar durante l'orario di lavoro: denunciati dalla Finanza di Urbino 8 furbetti del cartellino. Si tratta di dipendenti di un ente pubblico, denunciati dalle Fiamme Gialle con le accuse di truffa aggravata continuata, falsa attestazione in servizio, abuso d’ufficio, frode informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico.

Secondo i finanzieri, i dipendenti si assentavano spesso dagli uffici, a volta anche per andare al bar o al ristorante senza timbrare il badge. Ma a volte, le entrate e le uscite venivano regolarmente registrate con il cartellino, ma senza alcuna conseguenza. Nell'indagine, infatti, è stato coinvolta anche la persona (ed il coniuge) che avrebbe dovuto controllare e rendicontare le ore lavorative. Non solo avrebbe usufruito in modo "disinvolto" dei propri orari, ma nella rendicontazione il deficit tra le ore previste dal contratto e quelle effettivamente lavorate non ha mai comportato conseguenze nello stipendio dei dipendenti coinvolti. I risultati dlle indagini saranno trasmessi anche alla procura contabile per un possibile danno erariale ed il conseguente risarcimento.