Li fermano per i furti e trovano anche la cocaina: tre 20enni nei guai

URBINO – I poliziotti del commissariato di Urbino hanno denunciato 3 giovani albanesi 20enni dediti a furti su autovetture in sosta, spaccando il finestrino o la serratura, e in abitazioni. Era stata segnalata da alcune persone la presenza di un auto sospetta, una Seat Leon scura.Sono stati intensificati i controlli e lungo la Strada Rossa è stata intercettata la vettura. All’interno è stato rinvenuto un piccolo quantitativo di cocaina. Per questo motivo tutti e tre sono stati segnalati alla Prefettura. L’ autista, veniva accompagnato all’Ospedale di Urbino per sottoporsi a delle analisi che confermeranno la positività alla cocaina. Gli veniva immediatamente ritirata la patente e la vettura sequestrata. A conferma dei furti, tra l’altro, veniva rinvenuto all’interno dell’ automobile un oggetto contundente, idoneo in modo particolare, per frantumare i finestrini delle vetture in sosta. Per questo motivo sono stati deferiti in stato di libertà per l’art. 4 legge 110/75, “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.