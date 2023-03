Famiglia di cinghiali in centro ad Urbino: cercava cibo a pochi metri dalla strada e dal passaggio pedonale

URBINO - Continuano gli avvistamenti di cinghiali a Urbino. L'ultimo, ieri sera (domenica 5 marzo), nei pressi delle mura del centro, in Via Gino Savini e Giuseppe Zeppi, strada spesso frequentata da pedoni per raggiungere la fermata dell'autobus in Via Giuseppe di Vittorio. La strada spesso è frequentata anche la sera per raggiungere l'unica discoteca ducale.

Famiglia di cinghiali a spasso per Urbino



Tre adulti e numerosi cuccioli, che ben si mimetizzavano con le foglie, hanno fatto uno spuntino incuranti del passaggio delle macchine. In questo caso la raccomandazione è di non avvicinarsi, non dargli da mangiare e moderare la velocità. In caso gli animali fossero feriti, può essere importante chiamare il Cras locale: in tutti gli altri casi non è necessario segnalare la presenza degli ungulati poiché possono muoversi sul territorio.