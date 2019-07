Evasione milionaria e lavoro nero: cinesi arrestati e maxi sequestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Società "Apri e chiudi" per l'evasione fiscale, lavoro nero o irregolare: quattro arresti e un sequestro per 3,7 milioni di euro messi a segnoi dai ai finanzieri della Compagnia di Urbino: Nell'operazione "chinese speed" sono stati disarticolati due distinti gruppi criminali, dediti alla commissione di gravi reati fiscali, ed è stata data esecuzione a 4 misure cautelari in carcere e al sequestro di beni per 3.700.000 euro.L’operazione, avviata nel 2015 a seguito di una verifica fiscale svolta nei confronti di una ditta individuale gestita da un soggetto cinese, aveva portato le Fiamme Gialle a rilevare gravi irregolarità fiscali nonché violazioni alle norme antinfortunistiche sui posti di lavoro in relazione alle quali era stato effettuato il sequestro preventivo di un capannone aziendale.I soggetti, tutti di etnia cinese, facenti parte di due distinte associazioni delinquenziali, gestivano di fatto le ditte individuali rappresentate formalmente da prestanomi che, dopo aver operato per due o tre anni in totale evasione di imposte, venivano poste in chiusura per attuare un vero e proprio avvicendamento aziendale, con il fine ultimo di sottrarsi ai controlli dell’Amministrazione finanziaria. Il bilancio complessivo, al termine delle attività investigative, annovera il coinvolgimento di 38 soggetti, indagati, a vario titolo, per gravi delitti fiscali (quali l’omessa dichiarazione, l’occultamento o distruzione di scritture contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), di cui 6 imputati anche per associazione per delinquere.Il meccanismo evasivo ha consentito alle due consorterie criminali di nascondere al Fisco - dal 2011 al 2019 - ricavi effettivi per oltre 18 milioni di euro, con un’evasione delle imposte accertata di oltre 3.700.000 euro. Inoltre, nell’ambito delle diverse attività ispettive, sono stati individuati 5 lavoratori “in nero” e 68 lavoratori “irregolari”. Tra i beni sequestrati dalle Fiamme Gialle non sono mancate autovetture di pregio, allo stato utilizzate dal Corpo per lo svolgimento dei servizi istituzionali.