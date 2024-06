URBINO Pronti, via. Ieri, alle 15, si sono aperti i seggi dei due giorni elettorali che portano alla scelta del sindaco di Urbino per la nuova consigliatura 2024 – 2029. «Grande affluenza già dalle prime ore», testimonia Gabriele Sperandio, responsabile dell’ufficio elettorale del Comune ducale. Tre gli aspiranti: Maria Francesca Crespini, 63 anni, con Futura (oltre a lei 32 candidati), Federico Scaramucci, 44 anni, a capo di una coalizione, La città che verrà, composta da 7 liste (Urbino Bene Comune, Pd, Urbino Città d’Europa, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, Sinistra per Urbino e Urbino Rinasce) per 188 candidati e, infine, Maurizio Gambini, 64 anni, primo cittadino uscente al terzo mandato, che guida la coalizione formata dalle liste Liberi per cambiare, Centrodestra per Gambini e Urbino città ideale (83 i candidati).

Urne aperte per 12.526 aventi diritto al voto di cui 6.029 uomini e 6.127 donne tutti suddivisi in 20 seggi: 4 in piazza della Repubblica, 5 al palazzetto dello sport, gli altri 11 dislocati nei vari borghi: il 9 all’ex casello di Schieti, il 10 alla scuola materna di Castel Cavallino, il numero 11 nella ex scuola elementare di Pallino, il 12 alla scuola elementare di Trasanni, il numero 13 al Pala Gadana dell’omonima frazione, il 15 nelle ex scuole alla Torre, il 16 nella sala civica di Canavaccio, il 17 al Palaferro, il 18 all’ex scuola elementare di Montesoffio, il 19 alle scuole di Pieve di Cagna e il 20 all’ospedale Santa Misericordia della Misericordia.

Sezione volante per la Rsa

E’ stato istituito, su richiesta, anche un seggio volante per la Rsa Montefeltro di via Di Vittorio dove ci sono poco meno di 20 elettori. Poco dopo le 16.30 ha votato Federico Scaramucci al seggio 4 al palazzetto dello sport in via dell’Annunziata; è stato il primo dei tre candidati sindaco a votare. «Non ho sbagliato e non ho tremato. L’affluenza positiva? Forse, in molti, hanno voluto anticipare per andare al mare domani. Mi sentite sorridente e reattivo? Fa parte della mia personalità, non mi invento nulla. Stasera cenetta o cenone? Starò assieme alla mia famiglia: una pizza, una birra e poi… a letto. Domani? Seguirò l’andamento del flusso. Il risultato delle europee suggerirà già il verdetto finale delle amministrative? Queste elezioni comunali sono politiche, qualcosa dalle europee si può evincere».

Maurizio Gambini ha votato verso le 18.30 alla sezione 6 di Piansevero: «Sono in giro per i seggi con i vigili urbani e il segretario per verificare se ci sono problemi. Nulla. La campagna elettorale è finita serenamente. Aspetterò con tranquillità il lunedì per il responso. Finalmente questa sera potrò andare a dormire tranquillo senza pensare a quello che debbo fare domani». Anche Maria Francesca Crespini ha votato al palazzetto dello sport, sezione 4 verso le 19: «Campagna elettorale intensa ma mi sento in pace con me stessa visto i riscontri avuti dalla gente, specialmente negli ultimissimi giorni. Stasera? Cena con amici molto rilassante tra schitarrate e canzoni di Duccio, mio marito, e qualche riflessione che si farà a tavola. Domani? E’ un altro giorno, si vedrà. Si dice così, no?».