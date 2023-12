URBINO - La proposta di legge di Lega e Fratelli d’Italia per i centri fino a 15mila abitanti è ormai notizia che rimbalza come un tam tam sui centri in cui la cittadinanza sarà chiamata a votare a metà del prossimo anno: consentirà ai sindaci dei comuni sotto la quella soglia di correre per il terzo mandato da primo cittadino.

Le reazioni

Si innesca la polemica e Gianluca Carrabs della Direzione Nazionale di Europa Verde – Verdi spara ad alzo zero accusando Gambini e la sua maggioranza di «aver rinunciato al pieno riconoscimento di “Urbino Capoluogo” in cambio del terzo mandato. Quando gli interessi privati di un singolo condizionano e determinano il futuro amministrativo di un territorio». Urbino da tempo aspetta il pieno riconoscimento di co - capoluogo di provincia insieme a Pesaro. «Tante le promosse, sopratutto l’impegno di Gambini e i suoi alleati di destra al governo – insiste Carrabs - di realizzare questo riconoscimento attraverso una norma ad hoc, ma tutto è saltato per permettere la sua ricandidatura a sindaco».

Carrabs entra nel dettaglio: «Infatti l’accordo tra i partiti di maggioranza trovato a Roma, come mi è stato riferito da alcuni parlamentari, durante il mio ultimo incontro alla Camera dei deputati tenutosi per la conferenza stampa contro la mega discarica di Riceci è quello di consentire la ricandidatura illimitata dei sindaci nei comuni sotto i 5 mila abitanti, tra 5 e 15 mila abitanti il limite massimo è disposto in 3 mandati, sopra i 15 mila abitanti in 2 mandati. Nel caso del riconoscimento di Urbino come co - capoluogo con Pesaro, il meccanismo della ricandidatura di Gambini si sarebbe bloccato, trovando il limite imposto per 2 mandati previsto per la città di Pesaro. Quindi si è optato per non dare nulla ad Urbino come riconoscimento paritario a Pesaro, lasciandolo come tutti i comuni sotto ai 15 mila abitanti, per poter far ricandidare Gambini l’uomo solo al comando. Ancora una volta il destino di un uomo condiziona la città e svende il ruolo di capoluogo per gli interessi di bottega. Questo è intollerabile - rimarca Carrabs - pensare che Urbino debba essere discriminata dal punto di vista amministrativo, economico e storico per concedere un beneficio ad un singolo è pazzia pura». A questo punto? «Faccio appello a tutte le forze politiche di perseguire la strada del riconoscimento di Urbino capoluogo per ripristinare il giusto ruolo che la città ducale merita, insieme ai suoi cittadini».

Le urne

«Per quanto concerne Gambini – conclude Carrabs - lo aspettiamo alle elezioni, il centro sinistra unito, in questa formula di campo largo, lo batterà nelle urne. Urbino ha bisogno di cambiare pagina e di poter garantire politiche attive per contrastare questo declino economico, demografico e sociale di una città, sempre più in balia di interessi individuali e non del bene comune. La squadra unita del centrosinistra batterà l’uomo solo al comando della destra». La campagna elettorale, sotto i torricini, entra nel vivo.