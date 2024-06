URBINO - La vigilia del ballottaggio si fa incandescente: Gianluca Carrabs, candidato di Alleanza Verdi e Socialisti a sostegno di Federico Scaramucci alza la temperatura della competizione lanciando accuse di parzialità nella gestione dei seggi elettorali: «Si è respirata un’aria surreale durante le elezioni» ha detto commentando le tensioni di sabato e domenica.

Entra nel merito: «Una situazione assurda e facci alcuni esempi: il presidente del seggio della Torre Domenico Cambogiani, è colui che ha presentato la lista di centrodestra a supporto di Maurizio Gambini. A Canavaccio le scrutatrici sono supporter della candidata Biccari, addirittura la figlia della stessa candidata della lista di Gambini è una scrutatrice. Come possono essere imparziali nelle valutazioni scrutatori parenti di candidati o presidenti di seggio presentatori delle liste che concorrono alle elezioni comunali?». Il suo nome ha fatto rumore durante un’operazione di voto nel seggio 7 del Palazzetto dello sport quando ad un elettore gli sono state consegnate due schede elettorali, di cui una già votata, con attribuzione del voto alla lista Alleanza Verdi Sinistra e Socialisti, preferenza Carrabs e voto al candidato sindaco Federico Scaramucci. «Vero. L’elettore denunciando l’accaduto, ha fatto annullare la scheda ricevendone un’altra per eseguire correttamente l’operazione di voto, ma alla fine durante il conteggio finale dei voti totali espressi nel seggio in questione è risultata una scheda mancante. Quindi era chiaro ed inequivocabile che il presidente del seggio aveva commesso un errore materiale consegnando all’elettore una scheda chiusa già votata invece di assicurarsi preventivamente che fosse riposta nello scatolone contente le schede già votate». Non è stato assegnato di fatto un voto valido, come dichiarato a verbale del seggio, dal rappresentante di lista di Alleanza Verdi e Sinistra e Socialisti Alessandro Giuggioli. «È stato creato ad arte - accusa ancora Carrabs - un evidente pregiudizio rispetto ad un elettore che aveva già espresso chiaramente e correttamente la sua volontà e allo scrivente che ha visto annullarsi la preferenza, il voto di lista e al candidato sindaco Scaramucci. Sarebbe bastato buon senso per riconteggiare il voto valido alla chiusura del seggio invece il voto è stato annullato, perché era il mio - insiste Carrabs - con tanto di beneplacito del segretario comunale, raggiunto a telefono dal presidente del seggio, che fino a qualche minuto prima era intento ad accompagnare Maurizio Gambini in tutti i seggi con la macchina dei vigili urbani. Inoltre è stata ordita ad arte una campagna denigratoria e diffamatoria nei miei confronti attraverso messaggi, alludendo ad un mio operato fraudolento di predisposizione delle schede elettorali già precompilate con il mio nome. Presenterò un esposto alla Procura di Urbino per accertare se ci sono condotte illegittime o illegali su tali atteggiamenti».