URBINO - È uffuciale: Maria Francesca Crespini e la sua lista Futura ha scelto di apparentarsi con la coalizione a sostegno di Federico Scaramucci . ieri pomeriggio nella Sala incisori del Collegio Raffaello di Piazza della Repubblica è stato presentato l’accordo politico programmatico tra la coalizione “La Città che verrà” e la Lista Civica “Futura” in vista del ballottaggio che si terrà il 23-24 giugno.

APPROFONDIMENTI DOPO IL VOTO Urbino, Carrabs denuncia: «Irregolarità in alcuni seggi, adesso vado in Procura» LA SFIDA FINALE Ballottaggio a Urbino, Gambini chiude la porta: la dote della Crespini è pronta per Scaramucci

Il pegno da pagare

Se Scaramucci vincerà con il supporto di Crespini, la lista “Bene Comune” con il capolista Vincenzo Pompilio, passerà da 4 a 3 consiglieri mentre il Pd ne perderà 2. «Chissenefrega - rimarcano nel centrosinistra – intanto andiamo a rimuovere Gambini, questa è la priorità». «Sanità, giovani, turismo: un patto per far tornare Urbino protagonista. Federico - spiega Francesca Crespini - è la persona giusta per guidare questo progetto. Lui ed io, che da anni lavoriamo nel settore del turismo e dell’organizzazione di eventi conosciamo bene il potenziale della città ed è per questo che siamo così appassionati nel volerla rivedere protagonista in Italia e nel mondo. Abbiamo fatto un patto programmatico, parlando di politica, di progetti e di quello che potremmo fare insieme, lealmente, per Urbino. Adesso non ci rimane che chiedere un ultima volta la fiducia degli urbinati per portarlo avanti. Il vecchio sindaco - conclude Crespini - chiede agli urbinati di fare la storia, lo rassicuriamo: lui è già una vecchia storia. La città si può cambiare, insieme, solo con nuove idee e con l’apporto fondamentale dei suoi cittadini uniti per il futuro».

«Ci siamo trovati d’accordo nell’integrare i nostri programmi per rilanciare la città, che dopo 10 anni non ha nessun progetto ambizioso – conclude Scaramucci - Il nostro è un patto serio, fondato sull’entusiasmo e sul lavoro di due staff, liste civiche e partiti che hanno sincero interesse a migliorare le cose. Un progetto che già nei primi 100 giorni darà una svolta all’impostazione delle politiche in città. L’amministrazione attuale è arrivata al capolinea. I risultati si vedono bene: un diritto alla salute che arranca, i giovani che se ne vanno dalla città che non offre loro possibilità, il Comune che non investe sui legami che gli darebbero immediatamente ricchezza, come quello con l’Università».

Le contromosse

Maurizio Gambini non riuscì a vincere al primo turno al primo mandato e nel ballottaggio del 2014 tra Maricla Muci, Pd e simpatizzanti dell’area di centrosinistra (38%) e Maurizio Gambini, “Liberi per Cambiare” (34%), finì con un sorpasso di quest’ultimo che arrivò al 56% (+ 12%) doppiando il + 6% di Maricla Muci. nel 2019 invece con un 55,1% vinse subito. Gambini, che non ha subito annunciato di non volere apparentamenti sta studiando le contromosse, contando molto sul ruolo dell’associazione Urbino Capoluogo e del suo presidente Giorgio Londei che in questa tornata si è tirato fuori dalla mischia.