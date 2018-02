Le doglie arrivano sotto la tormenta: vigili del fuoco la portano a partorire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Le doglie arrivano nel bel mezzo della tormenta: alla neo mamma serve la scorta dei vigili del fuoco per arrivare in ospedale.E’ accaduto questa mattina presto, quando una 31enne incinta, e già mamma di due bimbi, ha chiamato i pompieri: da qualche ora aveva le doglie ma il tragitto verso l’ospedale era troppo pericoloso per via dell’abbondante nevicata in corso. E’ servito l’intervento dei vigili del fuoco per portarla in sicurezza all’ospedale. Dove poi è avvenuto il parto senza nessun tipo di problema.