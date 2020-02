Non rientra a casa, familiari in ansia: donna di 50 anni ritrovata confusa dopo una notte sottozero

URBINO - Si è conclusa ieri mattina alle 6 la brutta avventura di una signora di Urbino, dispersa per tutta la notte. La 50enne mancava da casa ormai da più di 12 ore. Era uscita da casa, in auto, nella prima serata di giovedì senza dare più notizie. Avvicinandosi il buio e crescendo le preoccupazioni dei familiari, appunto il marito ed il figlio, era scattato l’allarme dopo la denuncia fatta dal coniuge attorno alle 20.

Si formava, quindi, una squadra di ricerca con il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile di Fermignano oltre gli stessi famigliari ed alcuni conoscenti. La notte tra giovedì e venerdì è stata freddissima tanto che le temperature hanno toccato in alcuni frangenti il -6. Solo alle prime ore dell’alba il segnale del ritrovamento da parte dei Vigili del Fuoco che hanno intravisto l’auto in una stradina sterrata. All’interno dell’autovettura la signora infreddolita e confusa a causa di alcuni medicinali ingeriti. Dopo averla rassicurata, tranquillizzata e coperta e dopo aver chiamato gli altri soccorritori e l’autoambulanza, la 50enne, nonostante il tempo trascorso all’addiaccio, anche se all’interno dell’auto, è apparsa da subito ai soccorritori in discrete condizioni. Presa in consegna dal 118 è stata portata, nella stessa mattinata di ieri, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Urbino solo per controlli precauzionali.

