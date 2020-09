Si accanisce con tronchesi e pugni contro il bancomat: preso a torso nudo e mani sanguinanti davanti allo sportello

URBINO - Non è chiaro se volesse compiere un furto o se la sua fosse solo furia distruttiva, ma di sicuro ha provocato gravi danni ad uno sportello bancomat colpendolo prima con le tronchesi e poi a pugni, mani nude.

I Carabinieri della Compagnia di Urbino hanno denunciato un 26 enne extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro la persona e il patrimonio, e residente nel luogo del misfatto, per aver gravemente sinistrato uno sportello bancomat della filiale BCC di Canavaccio. Si parla di migliaia di euro di danneggiamenti. Il giovane, la notte di lunedì scorso ha rovinato e reso inservibile lo sportello Atm colpendolo con pugni e tronchesi. I militari della Radio Mobile di Urbino sopraggiunti celermente sul posto, allertati da alcuni cittadini spaventati e preoccupati, hanno trovato il ragazzo a petto nudo e sanguinante alle mani per i colpi inferti allo sportello.

