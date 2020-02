Coronavirus, ha la febbre ed è stata in Veneto: paura per una studentessa, ma non è un caso sospetto

URBINO - Timore ad Urbino per una studentessa universitaria pugliese: ha la febbre ed è da poco rientrata dal Veneto.

Proprio in Veneto si è sviluppato un focolaio di coronavirus ed è stata la stessa studentessa a chiamare il 112 allarmata per le proprie condizioni. La ragazza è stata portata dal 118 all'ospedale di Urbino dove è stata sottoposta ad analisi, ma non risulta essere un caso sospetto.

