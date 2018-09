Contagiato dalla Legionella: si cerca il batterio nella sua abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - "Un caso isolato e sporadico. Non c'è alcun incremento di pazienti che hanno contratto il batterio della legionella rispetto agli altri anni". Il dottor Augusto Liverani, responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'ospedale di Urbino, ha seguito il caso del. "Abbiamo effettuato le indagini epidemiologiche previste in questo genere di situazioni andando a verificare se nei 10 giorni precedenti al manifestarsi della malattia il soggetto avesse espletato attività a rischio". L'uomo, un italiano residente nel pesarese, è stato dimesso ma i controlli continuano. "Terminata quella fase dell'indagine, non essendo emerso nulla di particolare, oggi (ieri ndr) ci siamo concentrati sulla abitazione - continua Liverani - Attendiamo il risultato delle verifiche previsto per i prossimi giorni".