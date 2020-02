Cocaina nelle mutande e marijuana nella ruota di scorta: arrestato insospettabile. Clienti sotto torchio

URBINO - Nascondeva cocaina negli slip e marijuana nella ruota di scorta. Arrestato dai Carabinieri un insospettabile ad Urbino. i Carabinieri della Compagnia di Urbino, hanno tratto in arresto ad Urbino un 31enne italiano ed incensurato.

Al momento del controllo da parte degli agenti l’uomo si trova all’interno di un bar in località Trasanni e gli operanti, dopo averlo individuato, hanno recuperato 6 grammi di cocaina occultati negli slip e una busta in cellophane con all’interno 100 grammi di marijuana nascosta dentro la ruota di scorta posizionata nel bagagliaio. Ma, come sempre, il riscontro non finisce qua. Convinti che lo stupefacente in possesso all’interessato non fosse solo quello rinvenuto, il personale dell’Arma ha proseguito nelle ricerche, spingendosi fino a perquisire il domicilio dell’interessato, all’interno del quale è stato rinvenuto un bilancino di precisione, destinato alla pesatura dello stupefacente, ed ulteriore stupefacente del tipo marijuana, in modiche quantità. I Carabinieri, da parte loro, stanno sviluppando ulteriori accertamenti, attraverso l’audizione degli assuntori ed acquirenti dello spacciatore per poter arrivare al pesce grosso, al rifornitore.

