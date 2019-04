Cocaina per la movida nascosta nella federa del divano: arrestato 20enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Passeggiava con le bustine per confezionare sostanza stupefacente, nella fattispecie cocaina, con un’aria un po’ sospetta così che ai carabinieri di Urbino non è passato inosservato un ragazzo poi risultato di origine albanese disoccupato e incensurato di appena 20 anni. I militari hanno fermato lo straniero mentre stava camminando sottoponendolo a un controllo. Ma il nervosismo che ha suggerito ai militari di effettuare altre ricerche e di controllare l’abitazione del ventenne. Al termine dell’operazione sono stati rinvenuti, nascosti tra le fenditure del divano, 30 grammi di cocaina. occultati dentro la federa di un cuscino. I carabinieri di Urbino hanno accertato che la cocaina sequestrata era destinata alla movida dei giovani nel centro storico. Le restanti attività hanno permesso di trovare anche un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Convalidato l’arresto il giovane ha patteggiato una condanna a 8 mesi di carcere e poi rimesso in libertà.