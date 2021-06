Prodotti chimici sui giardini per scacciare i cinghiali: «Non mangiate gli ortaggi per un paio di giorni»

URBINO - Nella notte trascorsa, in diverse zone di Urbino si è messa in atto da parte del Comune in collaborazione con l’Asur un’azione per tenere a distanza i cinghiali, sempre più numerosi negli ultimi mesi nell’abitato. Dalle 23 di ieri alle 6 di questa mattina è stato effettuato il trattamento per l’allontanamento degli ungulati selvatici nelle zone di Fontanoni, Villa Maria, via Bernini, via dell’Orologio di sopra, via Rotondi, via Carnevali, via Pacioli, via Giovanni XXIII, Via Neruda, Via Calamandrei, via Togliatti, nella zona del campetto della Piantata, in via Ca’ Cartolaro, via Zeppi e viale Fratelli Rosselli.

Il trattamento è stato fatto con un prodotto denominato Garden Curb, sviluppato e distribuito dall’azienda fiorentina Mondo Verde. «Si tratta di un prodotto innovativo che non comporta problemi per l’uomo e non fa del male agli animali. L’azione si basa sul gusto. Il prodotto utilizzato è prevalentemente composto da solfato di alluminio e ammonio (all’88%) – spiega il titolare dell’azienda fornitrice del prodotto –. Si crea una soluzione con l’acqua per facilitarne l’applicazione. Una volta che l’acqua è evaporata, resta solo il prodotto. Potremmo paragonarlo al sale del mare che si attacca agli scogli. Rende tutto di cattivo gusto per gli ungulati che cercheranno così cibo altrove. È questo il miglior periodo per un’azione di questo tipo poiché il caldo rende l’erba secca e i cinghiali cambiano zona per trovare un’alternativa di cibo. Troveranno però possibili alimenti che non rispettano più il loro gusto». In caso il prodotto finisca sui panni stesi, basta un risciacquo per eliminarlo dal bucato. In caso di aloni su vetri o altri materiali, sarà sufficiente passarci dell’acqua calda. Il Comune consiglia agli abitanti di non utilizzare il giardino almeno per le sei ore successive al trattamento, di aspettare due giorni per consumare ortaggi e frutta coltivati nelle zone trattate e di aspettare un paio di giorni prima di annaffiare giardini e orti.

