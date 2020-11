Lo chef lancia la Mistery Box a domicilio con diretta Instragram. Il ricavato va agli anziani della Rsa

URBINO - Giuseppe Portanova, titolare de Il Cortegiano, domenica sera ha pubblicato un video sui social ed ha riscosso un successo incredibile. «Cercavo un modo per stimolare le persone che sono a casa a fare qualcosa di buono in questo periodo così difficile. Qualcosa per gli altri. Mi è venuto in mente di creare questa Mistery Box, il cui costo, tolte le spese, sarà dato all’Rsa di Urbino perché all’interno ci sono i nonni di tutti.

Io non ce li ho purtroppo più, ma quello che so di cucina parte dalle basi che mi hanno lasciato loro. – spiega lo Chef – Sono in contatto con Andrea Signoretti, il coordinatore della struttura: mi ha fatto molto piacere il suo appoggio. Andrò a prendere di persona quello che mi sarà indicato come utile per la Struttura e lo consegnerò personalmente, rispettando tutte le norme di sicurezza». In meno di 24 ore Portanova ha ricevuto centinaia di visualizzazioni, richieste e proposte di supporto. Se qualcuno fosse interessato a partecipare può contattarlo su Instagram (Giuseppeportanovachef) per ordinare la propria Mistery Box che sarà consegnata sabato mattina. Lo stesso giorno, alle 19, sempre online, lo Chef spiegherà come cucinare gli ingredienti misteriosi. Il costo è di 15 euro a persona.

