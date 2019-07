Cappotta per la pioggia e l'auto si ferma capovolta sull'orlo del dirupo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Intervento nel primo pomeriggio per il personale della Croce Rossa, della pattuglia della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale del Comune di Urbino a Trasanni. I soccorritori sono stati chiamati per aiutare una donna di 51 anni di Fossombrone, ribaltatasi con la sua Panda per la forte pioggia che stava scendendo in quel momento. Con ogni probabilità, nell’improntare una curva, non è riuscita a tenere sulla carreggiata l’auto fermatasi sul ciglio del dirupo. Nonostante le premesse, la donna se l’è cavata con molta paura e qualche graffio grazie anche e soprattutto alla cintura di sicurezza. E’ stato un poliziotto ad estrarla con estremo coraggio portandosi all’interno dell’auto e liberando la donna, che è stata trasportata all’ospedale di Urbino per gli accertamenti del caso.