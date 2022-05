Semina il panico nel ristorante con un machete, picchia il titolare e danneggia le auto

URBINO - Momenti di panico, ieri, al ristorante "Il posto dei cuochi" di Canavaccio di Urbino. Erano circa le 22,30 quando un ragazzo di 28 anni ha cominciato a danneggiare le auto in sosta, per poi aggredire il titolare del ristorante quando è intervenuto per dirgli di smetterla. Il ragazzo a quel punto ha sfoderato un machete lungo circa mezzo metro, con cui ha cominciato a minacciare tutti, anche i clienti del ristorante, seminando il terrore. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale che era poco lontana: gli agenti, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare il ragazzo e a portarlo al reparto di Psichiatria dell'ospedale di Urbino.

APPROFONDIMENTI URBINO Semina il panico nel ristorante con un machete PESARO Picchia la compagna minorenne e incinta, la madre vede una foto della...

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA