Campo illuminato a giorno ​per trovare coca e hashish: arrestato spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Attività di contrasto allo spaccio che ha visto impiegati poliziotti, uomini della Guardia di Finanza con unità cinofila e vigili del fuoco. Protagonista è un cittadino marocchino A.S., di anni 36, residente a Urbino 2, soggetto già conosciuto da tempo per essere attivo nell’illecita attività di spaccio. Sabato sera l’uomo è stato visto con la sua auto in un campo aperto, a 500 metri dalla sua abitazione. La cosa ha insospettito gli agenti. L’uomo si è accorto della loro presenza ed è scappato verso casa. Durante il tragitto ha tirato qualcosa dal finestrino. Gli uomini del commissariato di Urbino hanno fatto irruzione in casa, dove hanno trovato un bilancino di precisione ed elementi adatti al confezionamento. C’erano anche 540 euro ritenuti provento di spaccio. Così hanno deciso di andare a fondo e hanno chiamato a rinforzo l’unità cinofila della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco che sono intervenuti con un gruppo elettrogeno per illuminare a giorni i campi circostanti. Gli inquirenti avevano capito che lì si nascondeva la droga. Infatti sottoterra, in tre imboschi diversi, il cane Ebro, un pastore tedesco di 4 anni, assieme al suo inseparabile conduttore Fabrizio, hanno trovato ben 760 grammi di hashish e 36 grammi di cocaina.