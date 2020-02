Prende a calci e ruba un angioletto: glielo ritrovano a casa. Lo studente dovrà comprarlo nuovo

URBINO - Aveva danneggiato e rubato un angioletto degli addobbi natalizi: nei guai un 25enne studente universitario originario del Friuli, a cui è stato contestato il reato di furto, aggravato per aver commesso violenza sulle cose ed esposto alla pubblica fede.

Un poliziotto, durante un servizio di volante nel centro storico, ricordava alcune caratteristiche dell’autore dell’atto vandalico, percorrendo una via del centro abitato di Urbino riconosceva la persona rispondente per aspetto e abbigliamento all'autore del gesto vandalico. E' stato ritenuto responsabile della sottrazione di un arredo natalizio posizionato in Piazza della Repubblica, in particolare lo stesso durante la notte aveva danneggiato e trafugato un angioletto che era stato posizionato al centro della Piazza e facente parte dell’illuminazione natalizia. E' stato riconosciuto dlle immagini della videosorveglianza. Dove si poteva vedere che lo stesso, presa la rincorsa, sferrava un violento calcio alla struttura afferrando poi la parte superiore dell’angelo, asportandola. Il giovane è stato rintracciato grazie alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presente nel centro storico; rintracciato a casa, conservava l’angioletto presso la propria camera da letto. Dovrà risarcire il deterioramento dell’angelo al Comune di Urbino o riacquistarne uno nuovo di zecca.

