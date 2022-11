URBINO - Alle 13.15 di ieri un camion per la raccolta dei rifiuti di Marche Multiservizi è rimasto incastrato, con la ruota anteriore destra, in un’enorme buca - un metro per un metro -, apertasi in via Oddi a causa delle fognature che, infrangendosi, hanno lavorato sotto il manto stradale.

Vigili del fuoco al lavoro per più di due ore

L’intervento dei Vigili del Fuoco con dei cuscini alza-peso è durato più di 2 ore. La via ora è in parte transennata e vietata al traffico pesante fino al termine dei lavori di ripristino.