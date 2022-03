Rovinosa caduta in mountain bike tra i boschi: per soccorrere il rider serve l'elicottero

URBINo - Rovinosa caduta in mountain bike al bosco delle Cesane, rider 37anni soccorso dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Marche con una spettacolare operazione dove è stato utilizzato anche l'elicottero.

Alle 12 e 30 di ieri, Domenica 6 Marzo, la centrale operativa del 118 di Pesaro ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Marche per un ciclista infortunato all’interno del Bike Park delle Cesane e più precisamente sul percorso di freeride denominato “Sorci Verdi”. Il rider, classe 85’, mentre affrontava con un amico il ripidissimo percorso, rovinava a terra riportando diversi traumi che di fatto gli hanno impedito di proseguire nella discesa. "Soccorso in prima battuta - spiegano dal Soccorso Alpino - da un operatore che svolgeva attività personale nei paraggi, dopo aver ricevuto da lui le necessarie indicazioni gps, sul posto sono giunte due squadre di operatori dalla stazione di Soccorso Alpino di Pesaro-Urbino che dopo aver spinalizzato il ragazzo hanno optato per l’attivazione dell’elisoccorso di stanza a Fabriano. L’equipe sanitaria, sotto la supervisione del tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico presente a bordo, è stata verticellata sul posto piuttosto impervio e, dopo aver stabilizzato ed imbarellato l’infortunato, sono stati di nuovo imbarcati con destinazione Torrette di Ancona".

