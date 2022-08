Urbino, estratti i biglietti vincenti de La Riffa del Duca Festa del Duca Federicus Theatrum

URBINO - Biglietti vincenti de La Riffa del Duca Festa del Duca Federicus Theatrum di Urbino:

1° premio: buono spesa da €300 - B0454

2° premio: TV LG 43 pollici - D0351

3° premio: buono spesa da €100 - A0548

4° premio: prosciutto - A0718

5° premio: forno a microonde - F0004

6° premio: buono spesa da €50 - C0100

7° premio: aspirapolvere - G0071

8° premio: bottiglia di vino - F0753

9° premio: lonza - E0757

10° premio: salame - D0347

Per il ritiro dei premi è possibile recarsi al punto informazioni del Conad Superstore in Via Sasso - Urbino con il biglietto vincente.