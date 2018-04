Schiamazzi, bicchieri in strada e fumo nei locali: raffica di verbali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Serie di controlli da parte della Polizia sulla movida urbinate, composta principalmente da studenti universitari. Nell'arco di tre serate sono state molte le persone controllate dai poliziotti, che hanno anche fatto diversi verbali con relative multe. Sanzioni per tre ragazzi sospresi a bere alcolici in strada fuori dalle regole dettate dall'ordinanza comunale, quattro per gli schiamazzi notturni ed altri due perchè sorpresi a fumare all'interno di locali pubblici.