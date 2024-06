URBINO «Giovedì comunicheremo la posizione del nostro gruppo. Telefonate già ricevute? Solo di congratulazioni» sorride Francesca Crespini, leader di Futura e di nuovo ago della bilancia del ballottaggio ducale che vedrà impegnati il 23 e 24 giugno Maurizio Gambini, sindaco uscente, e lo sfidante Federico Scaramucci. La loro battaglia ha partorito una polarizzazione del voto conclusa di corto muso, divisi da appena 273 voti. Ritorna al Futura, quindi, sarebbe da dire: i tempi supplementari, come 10 anni, rischia di deciderli la dote di preferenze conseguita nel primo turno dalla civica capitanata dalla Crespini.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI DEL VOTO Elezioni, solo 19 sindache elette su 148 Comuni. Nelle Marche fatte fuori le quote rosa (con qualche eccezione) LE COMUNALI Fioravanti record, Biancani a valanga e Fano vira a destra. Ballottaggio a Urbino, Osimo e Recanati LE NOMINE Il sarto, l'ex patron della Roma e l'ex deputata: le Comunali nelle Marche tra ribaltoni e a volte ritornano





«Avremmo vinto con il 65%»



Attenzione: i numeri, in un ballottaggio, sono semplici da raccontare ma mai facili da spiegare. A maggior ragione in questo unicum ducale, capoluogo ideale quanto mignon, sotto i 15mila residenti ma con tre candidati sindaco e 11 liste per 32 consiglieri. Gambini, questa volta, chiude subito la porta alla Crespini: «Abbiamo già avuto quella esperienza e non vogliamo ingessare la città con un apparentamento. I cittadini hanno visto chi siamo e come governiamo. Andiamo avanti da soli, non vogliamo rivedere quel film». Crespini, in realtà, in precedenza aveva aggiunto: «Anche l’altra vota eravamo distanti da Gambini ma visto che da noi decide il gruppo, si scelse di fare un apparentamento con lui. Noi cerchiamo convergenze programmatiche e - questo, il passaggio da sottolineare - adesso ci sono diverse affinità con il programma del centrosinistra come sulla partecipazione, giovani e sanità». Il rumore dei nemici alza il volume. Quello che il sindaco Maurizio Gambini, ora in corsa per il terzo mandato, sente parlando di «una cosa unica in Italia, ovvero un capoluogo che ha 8.500 votanti ma, dall’altra parte, 220 candidati soldato con l'obiettivo strategico di raccogliere voti da amici e parenti. Non fossimo capoluogo avremmo già preso il 65%». C’è la replica, propedeutica a tratti, di Scaramucci e Crespini. Il candidato del Centrosinistra ricorda come «Urbino sia capoluogo da sempre» e che «solo grazie ad una norma ad hoc del Governo Meloni Gambini ha potuto correre per il terzo mandato. Per noi, invece, è positivo che si siano impegnate tante persone, giovani e donne. Quando decidono poche persone è sempre pericoloso». Stesso pensiero per la leader di Futura: «Gambini se la prende con la gente che, stanca, vuole cambiare questo modo di gestire dall’alto la cosa pubblica. Così si spiegano le 3.000 firme per spostare il biodigestore e la piazza piena contro la discarica di Riceci».



Le preferenze



Per Gambini il 48% ottenuto è millesimato dei suoi 10 anni da sindaco, un brindisi a chi lo vuole ancora per completare opere e svilupparne altre («Con questo voto loro hanno perso. Al ballottaggio non ci saranno più le truppe cammellate. Oggi alle 18.30, al Collegio Raffaello, ringrazieremo gli elettori e ripartiremo»). Per Scaramucci, che ieri sera ha effettuato il primo incontro post voto con la sua coalizione, le prferenze ottenute sono la prova della voglia di cambiamento: «Gambini ha perso 800 voti rispetto a 5 anni fa, un segnale forte. Siamo ad un passo, gli urbinati chiedono un progetto nuovo di città. La nostra coalizione, vera novità, è aperta e inclusiva. Abbiamo un programma costruito in maniera partecipata con oltre 90 incontri e 2000 persone ascoltate». Forse se ne aggiungeranno altre 617.