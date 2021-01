Sconcerto per l'auto parcheggiata davanti al Duomo: «Sono dalla pedicure»

URBINO - Un parcheggio che ha conquistato le bacheche dei social quello avvenuto in pieno centro storico a Urbino.

Per arrivare in tempo all’appuntamento per la pedicure, è stato scelto un posto comodo: di fronte alle scalinate del Duomo della città. Per togliere ogni dubbio, un chiaro cartello sotto il parabrezza: “Sono dalla Pedicure”.

Oltre a commenti più o meno sarcastici, si riapre l’ampio capitolo sugli accessi ed i parcheggi in zona traffico limitato, nonché sui permessi per gli invalidi e su come controllarli. Non è la prima volta che nel cuore della città si segnalano parcheggiatori spavaldi che, per comodità o fretta, lasciano la macchina di fronte ad ingressi di negozi o in posizioni strane quanto proibite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA