L'auto finisce fuori strada: lui resta ferito miracolata la nipote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Probabilmente non conosceva bene la strada e al bivio, per un errore, ha colpito il guard-rail uscendo di strada e finendo in un piccolo fossato. E’ la probabile dinamica di un incidente stradale che si è verificato ieri sera alla fine della superstrada in zona Canavaccio di Urbino all’altezza del bivio per il tratto che porta verso Calmazzo.Alla guida del mezzo uscito di strada, una Ford Fiesta, c’era un signore piuttosto anziano residente a Fano. Nell’auto con lui, seduta di fianco sul sedile del passeggero, c’era sua nipote. L’incidente si è verificato intorno alle 19 ed è stato completamente autonomo, nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. L’uomo alla guida è rimasto ferito ma le sue condizioni per fortuna non risultano gravi. Illesa praticamente la nipote che era con lui.