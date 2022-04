Cade sulle arnie e lo sciame lo attacca: ucciso dalle api a 66 anni. Punto più volte e ricoverato un vigile del fuoco

URBINO - Tragedia nelle campagne di Urbino, dove un apicoltore di 66 anni è morto per choc anafilattico, malgrado la tuta protettiva, dopo essere stato attaccato dallo sciame di api. A far la tragica scoperta sono stati i familiari, che l'hanno trovato vicino alle arnie, ancora con addosso le api. Le arnie rotte fanno pensare che l'uomo sia caduto, scoperchiandole, e provocando l'attacco dello sciame di api. La moglie ha infatti raccontato ai soccorritori che era uscito proprio per tagliare alcuni rami sopra le arnie. Durante le operazione di soccorso è stato punto più volte anche un vigile del fuoco, poi portato all'ospedale.

Ultimo aggiornamento: 19:47

