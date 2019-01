Aggredisce badante e carabinieri: ​notte di follia e paura all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Ha aggredito badante e personale sanitario. Ha preso il carrello degli infermieri e glielo ha scagliato contro con forza creando il panico nel reparto di Chirurgia tanto da richiedere l’intervento, in corsia, dei carabinieri. Notte agitata nell’ospedale di Urbino. E non sarebbe la prima.L’episodio si è verificato domenica notte, venti minuti dopo la mezzanotte, quando un settantenne di Pergola, in attesa di una operazione programmata, è andato in escandescenza. Un’aggressività improvvisa che solo la prontezza e professionalità del personale sanitario - aggredito a sua volta - insieme al pronto intervento dei militari, ha riportato la situazione alla tranquillità nel reparto diretto dal professor Moreno Cicetti, tra i più esperti chirurghi della nostra regione.