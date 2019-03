Abusi sulla minore disabile: l'orco è stato denunciato dagli autisti dell'autobus

di Eugenio Gulini

URBINO - Città sotto choc per la storia dell. G. F., 72 anni, residente a Trasanni, durante il percorso da scuola a casa (per il tragitto inverso c’è l’alternativa di un’ altra persona) invece di assistere la 16enne disabile approfittava dello stato psico – fisico della giovane per allungare le mani nelle parti intime, palpeggiarla, cercando anche di baciarla. In più occasioni, su quel pulmino messo a disposizione per gli studenti disabili, è accaduto l’inferno. Non c’erano passeggeri e quindi “l’orco” abusava sessualmente finché alcuni autisti, osservando i morbosi atteggiamenti dell’uomo sono andati in commissariato a raccontare ciò che stava accadendo.