Violento frontale tra auto a metano: grave una ragazza 21enne

URBANIA - Gravissimo incidente stradale nel curvone a gomito della zona industriale di Urbania. Ben 4 persone coinvolte in un violento frontale. Ad avere la peggio una 21enne di Fermignano, portata in eliambulanza a Torrette.Verso le 15 si sono scontrate frontalmente, una Fiat 16, condotta da una signora inglese residente nella città durantina, che aveva come passeggere le due figlie, ed una Fiat Punto guidata dalla ragazza. Entrambe le auto alimentate a metano. Fortuna vuole che abbiano tenuto le valvole di sicurezza, contrariamente poteva essere un inferno. La signora inglese è stata portata all’ospedale di Urbino con alcune fratture, più leggere le ferite per le due figlie.