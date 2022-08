Strada Statale Metaurense chiusa al traffico per una frana: ecco in quale tratto

URBANIA - A causa di una frana avvenuta nella serata di ieri sera nei pressi di Urbania, è chiusa al traffico – in entrambe le direzioni di marcia – la strada statale 745 “Metaurense” nel tratto incluso tra il km 9,900 ed il km 12,200.

Le squadre Anas stanno lavorando dalla serata di ieri per le operazioni di rimozione di materiali e detriti dal piano viabile e per la gestione della viabilità. Le deviazioni sono segnalate in loco