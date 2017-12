La scintilla dalla canna fumaria incendia e distrugge il tetto: la casa è inagibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA - Tetto e sottotetto in legno di un’abitazione distrutti da un incendio. Ben tre squadre di vigili del fuoco al lavoro ieri pomeriggio a Cà Lasagno di Urbania per domare le fiamme scaturite da una palazzina di via Santa Maria al Campolungo.A causare il tutto è stato un problema all’impianto della canna fumaria del camino; da qui si sono diffuse le fiamme che hanno subito attecchito sul sottotetto in legno e sul tetto di mattoni della palazzina. A dare l’allarme gli stessi inquilini che comunque non risultano né feriti né intossicati, inagibile comunque la struttura. Al lavoro pompieri da Pesaro, Urbino e Cagli che per oltre tre ore hanno domato le fiamme e poi verificato i numerosi danni causati dall’incendio.