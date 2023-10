Perde il controllo dell'auto che si schianta contro un albero: muore un ragazzo di 19 anni

URBANIA - Tragedia questa notte sulla strada che da Urbania porta a Sant’Angelo in Vado. Un giovane del posto di 19 anni è morto schiantandosi con la sua auto contro un albero che delimita la carreggiata.

L’incidente è accaduto attorno alle 3.30 lungo la strada statale 745. Il giovane era solo nell’auto e ne ha perso il controllo per cause in corso di accertamento da parte della locale stazione dei carabinieri. Non risultano altri mezzi o persone coinvolte.

Lo schianto è stato violento e l’impatto non ha lasciato scampo al ragazzo rimasto incastrato all’interno del mezzo. Quando sono arrivati i soccorritori per lui purtroppo non c’era più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche una squadra dei vigili del fuoco di Urbino che ha lavorato per oltre tre ore e mezza, un lungo periodo durante il quale la strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.