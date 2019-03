Operato alla testa l'uomo ​caduto dalla finestra: è in coma farmacologico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA - Operato alla testa per la rimozione di un ampio ematoma il 78enne durantino, nelle vicinanze dei Cappuccini. Per ora è tenuto costantemente sotto controllo con il coma farmaceutico ma i medici e gli stessi parenti, al capezzale, sono ottimisti sul decorso post operatorio. Ricordiamo che proprio sabato scorso, nella tarda mattinata, l’anziano urbaniese mentre aiutava alcuni parenti nello spostamento dei mobili è caduto da tergo, da una finestra che, si presume, non avesse la relativa ringhiera di protezione. Dopo un volo di circa 3 metri nonostante la reattività del 78enne ed il deciso pronto soccorso da parte del 118 si è deciso di trasferirlo con eliambulanza al nosocomio di Torrette dove, dopo gli accertamenti medici del caso, si è deciso di prepararlo alla risoluzione dell’ematoma che cominciava a premere i punti vitali dell’encefalo. L’impatto con il cemento sottostante la finestra aveva procurato polifratture e trauma cranico.