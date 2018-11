Si perde nel bosco a 82 anni mentre cerca i funghi ritrovato dopo notte al freddo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA - Ha passato tutta la notte all'addiaccio a 82 anni. Disavventura a lieto fine per un anziano cercatore di funghi di Urbania che si è smarrito nel pomeriggio di lunedì nei boschi di località Ca' Marchetto. Sorpreso dalla notte e dalla nebbia non è stato più in grado di ritrovare il sentiero che lo avrebbe ricondotto all'auto posteggiata sul ciglio della strada. Sono stati i familiari a lanciare, preoccupati, l'allarme. Le ricerche sono scattate intorno alle 22 e hanno coinvolto i vigili del fuoco e i carabinieri. Il lieto fine questa mattina attorno alle 7 quando un tartufaio della zona ha ritrovato l'infreddolito cercatore di funghi spaventato ma in discrete condizioni e l'ha riaccompagnato a casa.