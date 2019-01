Frontale tra auto sulla strada scivolosa per il ghiaccio: tre feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA – Strade ghiacciate, scontro frontale tra due auto con tre persone all’ospedale.L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 a Fangacci di Urbania, sulla strada che va verso Acqualagna. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri e della Polizia locale e comunque anche per colpa del fondo ghiacciato, si sono scontrate una Citroen C4 e una Dacia Duster: notevoli i danni ai mezzi, meno, per fortuna, quelli alle persone. I soccorritori del 118, infatti, avevano valutato l’intervento dell’eliambulanza, ma poi si è deciso di portare i tre feriti all’ospedale di Urbino. Le loro condizioni, infatti, non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.